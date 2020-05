Rentekuttet svekker kronen

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Umiddelbart svekkes kronen. En dollar koster klokken 10.30 passende nok 10,30 norske kroner. Før beskjeden sto dollaren i 10,24 kroner. På det verste kostet dollaren 10,79 mot slutten av april, mens den i mars kostet over 12 kroner.



En euro koster 11,13 kroner. Før rentekuttet sto euroen i 11,06 kroner. I mars sto euroen på det verste til over 13 kroner.

Sentralbanken bekrefter i den pengepolitiske oppdateringen at de gjorde ekstraordinære kjøp av kroner for 3,5 milliarder i mars, som et grep mot den kraftige svekkelsen. Kronen har oppført seg svakt i hele år.

Norges Bank opplyser at renten trolig vil bli holdt på null i lang tid fremover. Sentralbanken ønsker ikke negative renter.

– Om renten er på null eller 0,25 prosent har nok ikke veldig stor betydning for norsk økonomi, men det påvirker markedsrentene litt. Norges Bank belyser også at de er ekstremt usikre for fremtiden. De er nok like usikre som de fleste av oss andre, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, til Finansavisen.