– For første gang i historien er styringsrenten satt til null. Dagens signal fra Norges Bank er så entydig som det kan få blitt når det kommer fra en sentralbank, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, til Finansavisen.

– Nordmenn kan forvente historisk lav rentebelastning i mange år, sier han.

Torsdag ble det klart at Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig har besluttet å sette ned styringsrenten til null fra 0,25 prosent.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Løp til banken

Geving mener folk flest bør løpe til banken og kreve lavere rente enn det bankene tilbyr i dag.

– Lavere rente vil hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert, og er en viktig impuls for å øke forbruk og få i gang næringslivet når samfunnet nå gradvis åpnes opp, sier han.

– Må ta ansvar

Sentralbankens pengepolitikk skal dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for langvarige konsekvenser i økonomien, men politikken blir ikke effektiv før bankene tar sitt ansvar og reduserer egne marginer til fordel for større rentekutt til boliglånskundene, mener sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving peker på at bankenes marginer – utlånsmarginer og rentemarginer – er høye etter at bankenes kostnader ved finansiering av lån har stupt etter 12 mars.

– Pengemarkedsrenten Nibor 3 måneder, som er en viktig indikator for bankenes kostnadsnivå, har falt fra 1,92 prosent til 0,43 prosent, sier han.

Videre peker Geving på at risikopåslagene i pengemarkedet har falt, at bankene har fått tilgang på store mengder billig kreditt fra sentralbanken og at innskuddsrenten som bankene betaler i personmarkedet er ned mot null.

– De fleste bankene tilbyr en boliglånsrente rundt to prosent, sier han.