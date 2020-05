Advarer mot etterdønninger etter coronakrisen

I et notat skriver Jane Tvedt, porteføljeforvalter i Skagen Fondene, at det kan komme nye smeller i kjølvannet at den økonomiske krisen coronaviruset medfører. Land har i lang tid stengt ned for å hindre smitten, og økonomien har derfor stoppet opp og oljeprisen har kollapset i år.

Den seneste tiden har land forsøkt seg på gradvis gjenåpning i Europa og USA. Som et tiltak har sentralbanker verden over senket renten til svært lave nivåer. Senest torsdag kuttet Norges Bank renten til null, og uttalte at den trolig vil være der i lang tid.

«Finanskrisen var en global krise. Mellom finanskrisen og coronakrisen har det vært mindre nedturer som har bidratt til å holde inflasjon og renter lave, spesielt den europeiske statsgjeldskrisen og oljekrisen fra 2014. Dagens krise er så alvorlig at det i seg selv taler for svært lave renter lenge. Samtidig er det ikke utenkelig at vi vil oppleve tilsvarende etterdønninger etter coronakrisen som etter finanskrisen», skriver Tvedt.

Hun venter at statsgjelden vil øke i stor grad på grunn av de finanspolitiske tiltakene i kombinasjon med et fallet i aktiviteten er stort.

«I sum gir dette ikke stor grunn til å glede seg/ grue seg (avhengig av formuessituasjon) over utsikter til høye renter når stormen vi står i har blåst over. Hvis ikke massive stimuli og gjeldsoppbygging fører til at prisene begynner å stige. Det som er sikkert er at det både ved svært lave renter og høy inflasjon er det best å plassere pengene i aksjemarkedet - som over tid gir deg bedre avkastning og samtidig gir deg beskyttelse mot inflasjon», skriver Tvedt.