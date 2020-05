«Månedens viktigste»: Venter historisk svake tall over hele fjøla

Klokken 14.30 fredag kommer det som blir omtalt som «månedens viktigste tall», antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i april.

Det antas selvsagt skrekktall som følge av at økonomien i stor grad stoppet opp i kampen mot coronaviruset i slutten av mars, og fortsatte i april.

DNB Markets venter et fall i antall stillinger på 22 millioner, og at arbeidsledigheten økte fra 4,4 prosent i mars til 16 prosent i april.

17 prosent ledighet?

Nordea Markets ser for seg et fall på 21 millioner jobber, og at ledighetsraten gikk fra 4,4 prosent i mars til 17 prosent i april.

«Det ventes et fall uten sidestykke i historien. At tallene er dårlige bør neppe komme som en overraskelse, og markedsutslagene på et avvikende tall blir nok ikke store», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets.



Konsensus venter et fall på 21 millioner personer, og at arbeidsledigheten steg fra 4,4 prosent i mars til 16 prosent i april.

«Payrolls i mars var lite påvirket av coronakrisen ettersom datamaterialet var hentet fra de to første ukene i måneden. Nå tyder alt på at sysselsettingen vil vise et historisk stort fall», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

Langt verre enn finanskrisen

Til sammenligning var arbeidsledighets-toppen under finanskrisen på 10 prosent.

«Det er altså all mulig grunn til å vente seg historisk svake tall over hele fjøla fra dagens publisering av payrolls», skriver Grangård.



I mars falt antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren med 701.000, mot ventede 100.000. Det betydde også at den rekordlange rekken med 113 måneder på rad med jobbvekst var over. Siste fall før dette kom i september 2010.

Andre jobbtall

Torsdag viste tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 3.169.000 personer sist uke (per 2. mai).

Konsensus ventet i forkant 3 millioner, men analytikernes anslag spriket stort fra 2 til 4,5 millioner. Tallene har stort sett vært verre enn forventningene de siste ukene.

På den positive siden er kurven nedadgående, og 3.169.000 personer er en nedgang på 677.000 drøyt siden uken før.

Onsdag ble det kjent at antall sysselsatte i USA falt med 20,2 millioner i april, verre enn ventede 20 millioner og de verste tallene noen gang, ifølge CNBC. Tallene blir som regel sett på som en god indikasjon på hva man kan vente fra sysselsettings-rapporten (payrolls).