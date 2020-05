Justerer kravene for Statens obligasjonsfond

For å tilpasse seg dagens situasjon, har finansdepartementet bestemt seg for å endre mandatet til Statens obligasjonsfond. Det er kravet til nedre grense for aksept som blir endret fra å ha minst B- til CCC+, skriver TDN Direkt.

– Regjeringen har varslet at vi ville vurdere justeringer i tiltakene for næringslivet slik at de skal være godt tilpasset situasjonen og næringslivets behov. Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, slik at det kan hjelpe flere levedyktige selskaper som er rammet av virusutbruddet, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Statens obligasjonsfond ble i slutten av mars gjenopprettet med en ramme på inntil 50 milliarder. Målet med fondet er å gi tilgang til kreditt og likviditet i markedet, og obligasjonene må være utstedt av selskap med hovedkontor i Norge, og en betydelig andel kan investeres i selskaper med høy kredittrisiko.