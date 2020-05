Analytiker: USAs krisetall høres verre ut enn det er

«Månedens viktigste tall» viser at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA falt med 20,5 millioner i april. Coronaviruset har altså forårsaket en arbeidsledighet på 14,7 prosent.

Tallene er de høyeste siden 1930-tallet og det høres ekko av ramaskrik verden over. Det er imidlertid lys i enden av tunnelen.

9/10 midlertidige oppsigelser

Brorparten av fallet i sysselsatte er nemlig midlertidige oppsigelser. Hele 90 prosent av de tapte arbeidsplassene blir kategorisert som midlertidige.

– April blir mest sannsynlig den verste måneden i denne nedturen. Det er ventet noe forbedring når økonomien åpnes igjen fra mai og utover, sier Knut A. Magnussen, analytiker i DNB Markets.

Flesteparten av disse millionene som nå har mistet jobben vil følgelig komme seg tilbake i jobb igjen når økonomien åpner. Om det er snakk om uker eller måneder er fremdeles usikkert.

FALL: Statistikken viser et markant fall. Foto: DNB Markets

Konkurser og lønnshopp

Det er naturligvis en høy risiko for at bedriftene mister etterspørsel og dermed ikke vil kunne forsvare videre drift.

– Forhåpentligvis vil denne arbeidsledigheten vare i forholdsvis kort tid, men det er ikke sannsynlig at vi vil komme ned i verdier pre-coronakrisen, sier Magnussen.

Det er også meldt om et hopp i lønnssatser, hele 4,7 prosent opp fra mars til april. Dette kommer som et naturlig resultat av et høyt antall oppsigelser i lavtbetalte jobber.

– Når økonomien åpnes igjen vil snittlønnen reduseres til normalverdien igjen, mener DNB-analytikeren.