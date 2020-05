Vil bruke 240 mrd. ekstra

Fallet i fastlands-BNP blir på 4 prosent, tror Finansdepartementet og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Nøkkeltallene fra Revidert nasjonalbudsjett viser også at Sanner regner med at oljepengebruken økes til 480 milliarder kroner. I det opprinnelige budsjettet for 2020 var dette anslått til 241 milliarder kroner.

Her skiller Finansdepartementets anslag seg fra Norges Banks

Finansdepartementet Norges Bank Fastlands-BNP -4,0 -5,2 AKU-ledighet 5,9 6,3 Sysselsettingsvekst -1,0 -3,1 Prosent, prosentvis endring

Økningen er mindre enn tidligere indikatorer kunne tyde på. Allerede i mars, pekte pilene på en samlet oljepengebruk på nær 500 milliarder kroner, og da var mange tiltak enda ikke lansert. De seneste ukene har det særlig kommet en rekke sektortiltak, stort sett mindre beløp, men likevel mye i sum.

4,2 prosent

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, som brukes til å måle oljepengebruken mot handlingsregelen, øker til 420 milliarder kroner, som gir 4,2 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til året. I opprinnelig budsjett var dette anslått til 244 milliarder kroner, eller 2,6 prosent av Oljefondet.

Hele budsjettforslaget legges frem klokken 10.45 tirsdag.

Registrert arbeidsledighet ventes å stige til 5,9 prosent, mens sysselsettingen bare ventes å synke med 1,0 prosent.

Også dette er klart lavere enn anslagene fra SSB og Norges Bank, som venter godt over 6 prosent, og et fall i sysselsettingen på over 3 prosent.