Norsk BNP falt mer enn først anslått

BNP for norsk fastlandsøkonomi falt 2,1 prosent i første kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.

Fra februar til mars var BNP ned 6,9 prosent. Ifølge SSB trakk utviklingen i mars, som var den måneden coronatiltakene trådde i kraft, ned kvartalsveksten med 2,3 prosentpoeng.

24. april la SSB frem foreløpige BNP-tall for perioden, og anslo da et fall på 1,9 prosent i første kvartal og 6,4 prosent fra februar til mars.

– Det makroøkonomiske bildet er dermed ikke vesentlig endret, sier sjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i en kommentar.

SSB påpeker også at nedgangen i mars kom bråere enn noe man tidligere har sett, og at det sterke fallet i hovedsak kom etter 12. mars. Foreløpige anslag for utviklingen i siste halvdel av mars sammenlignet med første halvdel av mars viste en nedgang på cirka 14 prosent.

«Nedgangen i BNP Fastlands-Norge skyldes i hovedsak oppdaterte anslag for overnattings- og serveringsvirksomhet, samt for kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Bygge- og anleggsvirksomhet faller også noe mer enn først anslått», heter det i meldingen.