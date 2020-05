Kronen styrker seg kraftig – EURNOK under 11 kroner

Onsdag ettermiddag noteres EURNOK under 11 kroner. Kronen har nå styrket seg betydelig etter den kraftige svekkelsen i mars.

Natt til onsdag stod EURNOK i 11,17, men nå har den snudd ned til 10,93 kroner – et fall på hele 24 øre over natten.

Mindre risiko

Nordea Markets mener det er flere forhold som driver kronen nå, herunder et godt risikosentiment i markedet den siste tiden, som er positivt for en risikosensitiv valuta som NOK., ifølge TDN Direkt.

Videre peker meglerhuset på mindre risiko for en total kollaps i oljeprisen og at oljeprisen har kommet seg noe opp igjen. På toppen av dette kommer Norges Banks kronekjøp.

Kronekjøp vesentlig

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2020 som innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

«Kronekjøpene begynner å bli en betydelig sum og vi mistenker at det er en av årsakene til kronestyrkingen. Etter at Norges Bank økte kronekjøpene tidligere i år har vi sett at kronen har reagert mindre på lav oljepris», skriver meglerhuset.

Men meglerhuset konkluderer med at usikkerheten for NOK fremover først og fremst er relatert til hvorvidt den positive tonen i aksjemarkedene opprettholdes, melder TDN Direkt.

«Skulle aksjer falle på nytt er det dårlig for den norske kronen. Lenger frem har vi tro på at kronen kan styrke seg noe mer, med blant annet Norges Banks kronekjøp og utsikter til en noe høyere oljepris etter coronakrisen, som de viktigste positive driverne», skriver Nordea Markets.