Paul Krugman rettet tidligere i år hard kritikk mot USAs president Donald Trump for hans håndtering av coronasituasjonen, og nå gjør professoren og nobelprisvinneren i økonomi fra 2008 det igjen.

I sin faste spalte i New York Times omtaler Krugman de alvorlige konsekvensene det kan få dersom amerikansk økonomi gjenåpnes for tidlig.

Han mener sosial distansering, testing og sporing av smitte er de mest effektive tiltakene, og viser i sitt innlegg til hvordan Sør-Korea, Hellas og New Zealand har lykkes med dette.

– Kan skape ny depresjon

«Alt vi har hørt fra Det hvite hus i det siste, er at vi trenger å åpne økonomien, selv om vi ikke er i nærheten av der vi trenger å være for å kunne gjøre det uten å risikere en ny smittebølge», skriver han, og hevder at administrasjonen heller ikke vil gi økonomisk støtte av den typen som kan opprettholde sosial distansering uten å skape ekstreme nedgangstider.

ADVARER MOT DEPRESJON: Professor Paul Krugman, her fra Skagen Fondenes Nyttårskonferanse i 2014. Foto: Eivind Yggeseth

Denne linjen – å få folk tilbake i arbeidslivet og derigjennom skape ytterligere smittespredning – kan ifølge Krugman rett og slett skape en ny depresjon.

Han skriver videre i innlegget at økt smittespredning vil føre til at folk igjen distanserer seg sosialt, noe som i neste omgang vil utløse ny massearbeidsledighet og usikkerhet – utover en ny bølge av coronatilfeller.