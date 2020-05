FN: Verdensøkonomien krymper trolig med 3,2 prosent i år

I januar anslo FN at verdensøkonomien ville vokse med 2,5 prosent i 2020, men det var før coronaviruset gjorde sitt inntog og land etter land ble tvunget til å stenge ned.

I sin siste analyse spår FN at den endelige prislappen for pandemien, fordelt over inneværende og neste år, blir på 86.000 milliarder kroner.

Coronaviruset vil dermed nesten spise opp de siste fire års vekst i verdensøkonomien, heter det i FN-rapporten World Economic Situation and Prospects.

Fattige land vil bli aller hardest rammet, og FN anslår at ytterligere 34,3 millioner mennesker vil ende i ekstrem fattigdom som følge av pandemien, 56 prosent av dem i Afrika.

Frem mot 2030 vil ytterligere 130 millioner mennesker havne i ekstrem fattigdom, noe som vil svekke håpet om å nå målet om å utrydde sult og ekstra fattigdom innen tiåret er omme.