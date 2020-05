Hedgefondforvalter advarer mot depresjon

Kyle Bass ble for alvor kjent da han veddet mot det amerikanske boligmarkedet for mer enn et tiår siden. Nå frykter han at coronaviruset vil bidra til at den amerikanske økonomien krymper kraftig.

«For året tror jeg at du kommer til å se en nedgang i amerikansk BNP et sted mellom 7 og 10 prosent i reelle termer som et resultat av Covid-19-pandemien og regjeringens innsats for å begrense spredningen av viruset. 10 prosent er en økonomisk depresjon», sa Bass i et intervju, ifølge Marketwatch.

Verre enn finanskrisen

Sist den amerikanske økonomien krympet på årsbasis var under finanskrisen i 2009, da den krympet med 2,5 prosent. Ifølge Marketwatch krympet den mer enn 10 prosent i 1946, rett etter andre verdenskrig.

Hedgefondforvalteren tror ikke at det bare er USA som går tøffe tider i møte. Han frykter at skaden på den kinesiske økonomien kan bli enda mer alvorlig.

Årsaken til det er en desperat mangel på amerikanske dollar i den kinesiske økonomien i en tid da det kinesiske kommunistpartiet slår tilbake mot en politisk krise i Hong Kong, en region som er kjent for å tiltrekke seg utenlandsk kapital.