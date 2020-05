Handelsoverskuddet stupte nesten 80 prosent

Handelsoverskuddet i april 2020 kom inn på 3,2 milliarder kroner, 78,5 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.

Sammenlignet med mars er overskuddet noe opp (fra 2,5 milliarder kroner).

Eksporten falt 24,0 prosent til 58,8 milliarder kroner, sammenlignet med april i fjor, mens importen falt 10,8 prosent til 55,5 milliarder kroner.

Råoljeeksporten falt 35,4 prosent fra april i fjor – til 13,6 milliarder kroner. Naturgasseksporten gikk tilbake 28,6 prosent til 10,1 milliarder kroner.

Lakseeksport falt 22 prosent

Fastlandseksporten falt 12,3 prosent fra april i fjor – til 34,7 milliarder kroner i april.

«Ser vi på de ulike eksportnæringene, viser SSBs produsentprisindeks at fastlandsnæringer som fisk og metaller ikke har opplevd samme negative prisutvikling som for eksempel olje og gass. Kronesvekkelsen har bidratt til å holde prisene oppe for eksportørene», skriver SSB.

Fiskeeksporten falt 9,5 prosent fra april i fjor – og endte på 7,8 milliarder kroner. Eksport av hel laks med hode falt 21,7 prosent til 3,8 milliarder kroner.

Både eksportert mengde og prisen viste nedgang, og ifølge SSB forklarer redusert etterspørsel i restaurantmarkedet, samt i oversjøiske markeder, mye.

