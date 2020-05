Tvetydige nøkkeltall fra Kina

I natt kom det en rekke tall for kinesisk økonomi, og tallenes tale er noe tvetydig.

Det er en merkbar oppgang i produksjon, men det mistenkes at press fra myndighetene skyver disse tallene høyere enn reelt nivå.

Det viser seg også i at investeringene har falt drastisk i første kvartal, men april viste en liten økning også her. Disse tallene er mulig også kunstig høye da vi ser at privat konsum henger mer etter, melder Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.

Høy produksjon

Industriproduksjonen i april i år var 3,9 prosent høyere enn i april i fjor.

I mars var det tilsvarende tallet -1,1 prosent, og gjennomsnittsforventningen var en økning på 1,5 prosent. Omslaget som viste seg i mars ble dermed forsterket i april.

«Deler av produksjonsoppgangen i det siste må imidlertid ses i sammenheng med myndighetspress, noe som innebærer at produksjonen nok øker mer enn etterspørselen», skriver Marius Gonsholt Hov, analytiker i Handelsbanken Capital Markets, i sin morgenrapport.

Investerer mer

Investeringene falt med 10,3 prosent de første fire månedene i år sammenliknet med i fjor.

Tilsvarende tall for mars var imidlertid svakere, noe som tyder på at april måned innebar en bedring.

Gonsholt Hov forklarer at veksten i investeringer kommer som følge av sterkere vekst i infrastrukturinvesteringene.

«Når det er sagt ser vi at forbedringene innen privat konsum henger mer etter, noe som har sammenheng med at arbeidsledigheten er fortsatt høy. Dette virker dempende på konsumutviklingen også videre fremover», skriver analytikeren.

Lave handelstall

Detaljhandelstallene viste en nedgang på 7,5 prosent å/å i april, mot ventet -6 prosent. Justert for prisøkninger var nedgangen i volum på hele 9,1 prosent.

Omregnet til månedstall var det en liten vekst fra mars til april, men langt fra nok til å veie opp for fallene tidligere. Bilsalget viser imidlertid en positiv trend.

I mars var bilsalget ned 48 prosent annualisert, mens i april var nedgangen kun 2,5 prosent.

«Denne oppgangen reflekterer betydelig inntektsulikhet, subsidier og at mange nå vil foretrekke å kjøre fremfor å bruke kollektivtransport», skriver Kyrre Aamdal, analytiker i DNB Markets, i sin morgenrapport.

Fremover vil nok små forventninger til lønnsvekst bidra til å holde den samlede forbruksveksten lav.