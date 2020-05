HSBC senker estimatene igjen for den globale økonomien

HSBC har igjen senket estimatene for den globale økonomiske veksten som følge av coronaviruset, melder Reuters.

Finansgiganten estimerer nå en nedgang i globalt brutto nasjonalprodukt på 4,8 prosent i 2020, fremgår det av et notat fra sjeføkonom Janet Henry.

Tidlig i april varslet HSBC en global økonomisk tilbakegang på 3,3 prosent.

Fremvoksende land fra pluss til minus

I den utviklede delen av verden anslår HSBC nå et BNP-fall i år på 7,1 prosent, mot en tidligere prognose på 5,9 prosents nedgang.

Estimatet for fremvoksende økonomier er nedjustert fra en vekst på 0,5 prosent til tilbakegang på 1,7 prosent.

HSBCs prognose for USA i 2020 er nå 7,0 prosents tilbakegang, mens det i Kina ventes en vekst på 1,7 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Sjeføkonom Henry og HSBC-økonom James Pomeroy viser i notatet til at mange land enten har strammet inn eller forlenget sine coronarelaterte restriksjoner, og at den gjenåpningen som har funnet sted, har vært langsommere enn det som var ventet for noen uker siden.