Nordea Markets: 10 grunner til at det blir «Summertime Sadness»

I en fersk rapport beklager Nordea Markets' strateger Mikael Sarwe og Andreas Steno Larsen til artisten Lana Del Ray, som blant annet er kjent for sangen «Summertime Sadness». Ifølge økonomene blir det en trist sommer i år. Og de tenker da først og fremst for økonomien.

«Etter en av de raskeste og største innhentingene i aksjemarkedets historie og et ekstremt V-formet comeback, i hvert fall for det teknologitunge aksjemarkedet i USA, ser vi oss for en rekke grunner som kommer i løpet av sommermånedene som vil utfordre rallyet fra midten av mars», skriver Nordea Markets.

Aksjemarkedene stupte i starten av mars på grunn av coronaviruset. Siden har de kommet sterkt tilbake. Globale aksjer er nå på nivå med august i fjor. Nasdaq Composite er i pluss hittil i år.

Nordea Markets understreker at det er positive ting å ta med seg i vente. Som at smitten av viruset vil falle og at nedstengninger vil lettes opp.

Likevel er det ti grunner til at meglerhuset venter «Summertime Sadness».

Trolig veldig stygge data fra april og mai En rekke konkurser Slutten på nedstengninger vil ikke stoppe frykt og sosial distansering Store negative revisjoner av inntjeningen til bedrifter Signaler om at selskap ikke vil hente tilbake ansatte som er permitterte Finansielle stimuleringer som fører til mer sparing og mindre etterspørsel Tendenser til deflasjon Sentralbanker skifter modus fra "all in" til "check" En stygg "blame game" mellom Trump og Kina når valget i USA kommer nærmere Sannsynlighet for mer bekymring for en ny bølge av smitte

«Vi får kanskje ikke rett i alle spådommene, men det er en anstendig sjanse for at de fleste vil stemme. I så fall tror vi at investorer vil tolke det som at vi sitter fast i en solvenskrise som den nåværende likviditeten ikke løser», skriver Nordea Markets.