Største fall noen gang for USAs industriproduksjon

Den totale industriproduksjonen i USA falt i april 11,2 prosent, viser nye tall fra Federal Reserve. Dette er den største nedgangen som noen gang er målt i statistikkens 101 år lange historie.

Det er ikke overraskende coronaviruset og covid-19 som trekkes frem som årsak til den voldsomme nedgangen.

Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en nedgang på 12,0 prosent.

For mars ble det opprinnelig rapportert en nedgang på 5,4 prosent i den amerikanske industriproduksjonen, ettersom coronavirusutbruddet førte til at mange fabrikker stanset driften sent i måneden. Dette fallet er nå revidert til 4,5 prosent.

Målt mot april i fjor var den totale industriproduksjonen 15,0 prosent lavere.

Enorm nedgang i bilproduksjon

Innen produksjonsindustrien var produksjonen ned hele 13,7 prosent på månedsbasis i april, også dette ny rekord.

Produksjonen av motorkjøretøyer og deler til disse falt mer enn 70 prosent.

Kapasitetsutnyttelse

Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrisektoren i april rapporteres til 64,9 prosent. Det er en nedgang på 8,3 prosentpoeng fra mars.

Det er også 14,9 prosentpoeng under snittet for perioden 1972–2019.

Utnyttelsen var imidlertid bedre enn ventet på forhånd. Ifølge MarketWatch var medianestimatet 63,2 prosent.

Kapasitetsutnyttelsen i mars er revidert til 73,2 prosent, fra opprinnelig målte 72,7 prosent.