Trump-rådgiver: Ingen fare for at handelsavtalen faller sammen

Flere investorer har fryktet at en ny handelskrig kan settes i gang igjen, eller at den nokså ferske handelsavtalen fra januar mellom Kina og USA skal bryte sammen i verste fall.

Larry Kudlow, rådgiver i Det hvite hus, sier ifølge Reuters fredag at det ikke er noe fare for dette. Han sier at nasjonene fortsatt jobber sammen om å videreutvikle handelsavtalen. Kudlow sier det nylig var et godt møte mellom representanter fra nasjonene.

– Vi har andre problemer med Kina, selvsagt når det gjelder coronavirusets opprinnelse, men med tanke på handelsavtalen, så fortsetter den, sier Kudlow.

Vurderte fordeler

Presidenten vurderer fordelene av å kutte alle bånd med Kina og truer med å etterforske kinesiske selskaper som er børsnotert i USA.

– Vi kunne kutte alle bånd med Kina, erklærte president Donald Trump i et intervju med Fox News på torsdag.

– Hva ville skje, dersom vi gjorde det? Vi ville spare 500 milliarder dollar.

Beløpet er på linje med det årlige snittet for USAs import fra Kina i 2018 og 2019.

Kinesisk advarsel

Den amerikanske regjeringen vil legge restriksjoner på kinesiske Huaweis utvikling av halvledere, som er viktige komponenter i elektronikk.

Hvis USA strammer inn overfor Huawei, kan Kina aktivere en liste over «upålitelige» handelspartnere, noe som kan få konsekvenser for amerikanske giganter som Apple, Cisco og Boeing, skriver redaktør Hu Xijin i Global Times på Twitter.