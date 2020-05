Powell advarer om at USAs økonomi vil trenge tid

USAs sentralbanksjef Jerome Powell advarer om at USAs økonomi kan komme til å trenge ut 2021 på å hente seg helt inn etter coronasjokket. Han sier det også avhenger av vaksineutvikling mot coronaviruset.

Men Powell hadde noen positive bemerkninger også.

– Forutsatt at det ikke kommer en andre bølge av viruset, tror jeg vi vil se at økonomien vil komme seg jevnlig i andre halvdel av dette året, sa Powell ifølge Financial Times under en TV-sending søndag kveld på CBC News.

Han la til at arbeidsledigheten trolig vil være på 20-25 prosent et par måneder. På den positive siden pekte Powell på at de fleste som søker dagpenger, rapporterer seg som midlertidige permitterte, som gir håp om at de kan gå tilbake til arbeidsplassene sine snart.