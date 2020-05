Powell til senatet: – Folk jobber døgnet rundt

– Vi er opptatt av å bruke alle våre verktøy for å støtte økonomien i denne utfordrende tiden, selv om vi er klar over at disse handlingene bare er en del av et bredere svar fra offentlig sektor, sier Powell i senatet, hvor han blir «grillet», ifølge Bloomberg.

Republikanere og demokratene diskuterer hvordan den finanspolitiske stimulansen skal gjøres videre.

Den amerikanske sentralbanken og myndighetene i landet har allerede kommet med store krisetiltak i forbindelse med coronakrisen. De strenge tiltakene mot viruset har rammet økonomien hardt.

Blant annet har renten blitt senket til null. Nå jobbes det blant annet med å gi banklån til mellomstore bedrifter. Det skal også komme flere andre program.

– Vi venter at alle skal være oppe å gå innen utgangen av måneden. Folk jobber bokstavelig talt døgnet rundt og har gjort det i flere uker, sier Powell.

Powell har ment at den amerikanske regjeringen må gjøre mer for å støtte økonomien. Han har også påpekt at det finnes mer økonomisk ammunisjon.

Arbeidsledigheten i USA var i april på 14,7 prosent, det høyeste siden depresjonen på 30-tallet.