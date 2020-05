Kronen holder seg sterkere

Tirsdag morgen kostet en dollar 9,97 kroner, og var for første gang under 10 siden starten av mars. Kronen svekket seg kraftig etter nedstengningene ble satt inn verden over i kampen mot coronaviruset. Samtidig som at oljeprisen stupte.

Onsdag morgen koster en dollar 9,95 kroner. En euro koster 10,90 kroner, mot 10,93 kroner klokken 9 tirsdag. På det verste kostet en euro rundt 13 kroner i mars.

Sentralbankssjef Øystein Olsen sa tirsdag at Norges Bank har flere verktøy i kassen om det skulle være nødvendig for å støtte økonomien i coronakrisen, men det meste av kruttet er brukt opp. Sentralbanken gjorde kronekjøp for å støtte den tidligere i år.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, mener det er et godt tegn av dollaren er svakere.

«Oljeprisen har holdt seg relativt stabil de siste to dagene, godt hjulpet av en gradvis økning i etterspørsel, samt en svakere dollar. Dollaren handles nå under 10 mot norske kroner. 13. mars, da Covid-19-pandemien ble et faktum, var forrige gang vi var under 10 kroner mot dollaren», skriver Roger Berntsen i Nordnet.

Et fat brentolje koster ved 8.20-tiden 34,78 dollar, opp 0,78 prosent. WTI-oljen er opp 0,39 prosent til 31,98 dollar fatet.