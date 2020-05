Kraftig fall i lønnsforventninger

Partene i arbeidslivet tror nå på en lønnsvekst i år på 2 prosent, ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse, ned 1,2 prosentpoeng fra februar.

Blant økonomene er anslaget for lønnsveksten halvert til 1,5 prosent, når økonomer i finansnæringen og i akademia ses under ett.

I februar beregnet Teknisk beregningsutvalg (TBU) samlet norsk inflasjon i 2020 til 1,5 prosent, drevet av et fall i strømprisene. I forventningsundersøkelsen ligger fortsatt anslagene på over 2 prosent, og endringene fra februar er relativt små. Men arbeidstakerorganisasjonene hever troen på inflasjon om både to og fem år med 0,2 prosentpoeng siden sist (til henholdsvis 2,6 prosent og 2,5 prosent).

Gjennomsnittsanslag for lønnsvekst

I år I år Neste år Neste år Om fem år Om fem år %-vekst 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 Økonomer i finansnæringen 1,7 3,1 1,8 2,9 2,7 2,6 Økonomer i akademia 1,4 3,0 1,9 2,8 2,8 2,9 Arbeidsgiverorganisasjoner 1,8 3,1 2,2 2,9 3,2 2,8 Arbeidstakerorgansasjoner 2,1 3,3 2,6 3,2 3,2 3,0 Kilde: Norges Banks forventningsundersøkelse

Hvert kvartal utfører Epinion forventningsundersøkelser for Norges Bank om den norske inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Økonomenes forventninger (finansnæringen og akademia) til den gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 er på 1,8 prosent, ned 1,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Økonomenes forventninger til årslønnsveksten om fem år er på 2,8 prosent, uendret fra forrige kvartal.

Tror på negativ reallønnsvekst i år

Partene i arbeidslivet venter en gjennomsnittlig årslønnsvekst for inneværende år på 2,0 prosent, viser undersøkelsen, ned 1,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Arbeidsgiverorganisasjoner venter en gjennomsnittlig årslønnsvekst for inneværende år på 1,8 prosent, ned 1,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidstakerorganisasjoner venter en gjennomsnittlig årslønnsvekst for inneværende år på 2,1 prosent, ned 1,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Gjennomsnittsanslag for samlet inflasjon (KPI)

Om 12 mnd. Om 12 mnd. Om to år Om to år Om fem år Om fem år %-vekst 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 1. kvartal 2020 Økonomer i finansnæringen 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 Økonomer i akademia 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 Arbeidsgiverorganisasjoner 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 Arbeidstakerorgansasjoner 2,2 2,2 2,6 2,4 2,5 2,3 Kilde: Norges Banks forventningsundersøkelse

For neste år venter partene i arbeidslivet en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 2,3 prosent, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidsgiverorganisasjoner venter da en årslønnsvekst på 2,2 prosent, ned 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidstakerorganisasjoner venter en årslønnsvekst for neste år på 2,6 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Partene i arbeidslivet venter sett under ett en gjennomsnittlig årslønnsvekst om fem år på 3,2 prosent. Det er opp 0,3 prosentpoeng fra forventningene forrige kvartal, ifølge undersøkelsen.

Norges Bank selv anslo lønnsveksten til 1,8 prosent i år og KPI-veksten til 1,2 prosent i sin oppdatering i mai, ned henholdsvis 1 prosentpoeng og 0,1 prosentpoeng fra anslagene i den pengepolitiske rapporten i mars.

Utsatt lønnsoppgjør

På grunn av coronapandemien ble starten av årets lønnsoppgjør utsatt til 3. august.

Av samme grunn ble TBUs endelige rapport i juni, som skulle legges til grunn for oppgjøret, utsatt til juni.