Nok et rentekutt på Island – ser største BNP-fall på 100 år og største ledighet noen gang

Sentralbanken på Island har besluttet å senke rentene med 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten er nå 1,00 prosent, opplyser sentralbanken onsdag.

Dette er Islands laveste styringsrente noen gang, og sentralbankens fjerde rentekutt hittil i år, etter to kutt bare i mars, ifølge Reuters.

Verste BNP-fall på 100 år

Islands sentralbank estimerer nå at landets økonomi, målt ved BNP, går tilbake 8 prosent i 2020. Dette skyldes i stor grad en kraftig nedgang i turismen.

Det blir i så fall landets verste økonomiske tilbakegang på et århundre.

KUTTER IGJEN: Ásgeir Jónsson, sentralbanksjef på Island siden august 2019. Foto: Islands sentralbank

I sin andre av fire årlige pengepolitiske rapporter, også offentliggjort onsdag, opplyser sentralbanken at en sådan nedgang vil være den verste for et enkeltår siden 1920.

Antallet turister på besøk på sagaøyen i år er ned mer enn 80 prosent sammenlignet med i fjor.

Eksporten som helhet ventes å synke med nær en tredjedel, som vil være den største nedgangen som noen gang er registrert på ett år i landet.

Tidligere i år, før utbruddet av coronaviruset, estimerte sentralbanken en BNP-vekst på nær 1 prosent.

Verre enn finanskrisen – verste noensine

Det estimeres også en kraftig økning i arbeidsledigheten, som ventes å nå 12 prosent i tredje kvartal. Ifølge Reuters var ledigheten på 5 prosent ved inngangen til 2020.

For helåret 2020 estimeres det en gjennomsnittlig ledighetsrate på 9 prosent.

Ikke bare er det betydelig over ledighetsnivåene etter finanskrisen for ti år siden, det vil være den høyeste ledighetsraten som noensinne er blitt målt i landet.

Normalisering i sikte

I sine seneste prognoser venter sentralbanken at en gradvis normalisering i den økonomiske aktiviteten vil starte i andre halvår i år.

Turismen ventes imidlertid ikke å bli gjenopptatt i vesentlig grad før til neste år.

Sentralbankens BNP-prognose for 2021 er en vekst på nær 5 prosent, forutsatt at tiltakene for å dempe coronapandemien virker og at smittevernstiltak kan bli opphevet.



Likefullt ventes langvarige skader på den islandske økonomien fra virusutbruddet, og dersom sentralbankens prognoser slår til, vil BNP-veksten i 2022 fortsatt være rundt 6 prosent under det som ble estimert så sent som i februar i år.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til estimatene, med tanke på coronapandemiens utvikling og fremskrittene som oppnås når det gjelder tiltak for folkehelsen.

Tre aktive smittetilfeller

Ifølge Worldometers oversikt over coronasmitten, er det blitt påvist 1.802 tilfeller av coronasmitte på Island til nå, hvorav bare tre fortsatt er såkalte aktive tilfeller, med kun milde symptomer.

Antallet dødsfall til nå er ti. 1.789 rapporteres å ha blitt friske.

Smittetoppen på Island inntraff 3. april, da det ble rapportert om 99 nye smittetilfeller. Første smittetilfelle ble påvist 1. mars.