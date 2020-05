PMI-ene for industrien og tjenestesektoren i USA tikker opp igjen etter krisenivåer

Markits foreløpige PMI-indeks for USA i mai viser at det fortsatt er kraftig tilbakegang i aktiviteten. 36,4 poeng utgjør en oppgang fra forrige måned, men er langt under nivået for det som skiller mellom avtagende og økende aktivitetsnivå, som er 50 poeng.

I april var indeksen helt nede i 27,0 poeng.

Den lille bedringen fra forrige måned forklares med at gjenåpningen av økonomien har begynt, men både i tjenestesektoren og i industrien er det stadig betydelig svakere produksjon, som følge av etterspørselssvikt.

Høyeste på to måneder

PMI-indeksen for tjenestesektoren i mai er 36,9 poeng, opp fra 26,7 poeng i april.

PMI-indeksen for industrisektoren i mai er 39,8 poeng, opp fra 36,1 poeng i april.

Markits indeks for selve industriproduksjonen er 34,1 poeng, opp fra 28,8 poeng i april.

Samtlige foreløpige mai-målinger har gått opp til sine høyeste nivåer på to måneder.

Svakeste industri siden finanskrisen

Markits endelige PMI-indeks for den amerikanske industrien i april viste et fall til det laveste nivået siden finanskrisen. Den var på 36,1 poeng, det laveste siden mars 2009, ned fra 48,5 poeng i mars.

Ifølge sjeføkonom i IHS Markit, Chris Williamson, overgikk produksjonsnedgangen i USA i april selv det man så da finanskrisen var på sitt verste.

PMI-indekser over 50 poeng antyder tiltagende aktivitetsnivå, mens målinger under 50 poeng signaliserer avtagende aktivitetsnivå.

Rekordstort fall i tjenestesektoren

Markits indeks for innkjøpssjefenes forventninger i tjenestesektoren i april viste en rekordstor nedgang, både hva gjelder produksjon, ny virksomhet og sysselsetting.

PMI-indeksen ble målt til 26,7 poeng, kraftig ned fra måneden før, da den viste 39,8 poeng.

Nedgangen ble forklart med coronavirusutbruddet og en intensivering innen smittevernstiltak.