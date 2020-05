Boligsalget i USA falt kraftig i april

Salget av brukte boliger i USA gikk i april tilbake 17,8 prosent fra måneden før, opplyser National Association of Realtors, som viser til coronapandemien som årsak til utviklingen.

Det er det største fallet på månedsbasis siden juli 2010.

Den årlige sesongjusterte salgstakten var 4,33 millioner enheter i forrige måned. Også her er dette det svakeste nivået siden juli 2010, da den årlige salgstakten sank til 3,45 millioner.

Ifølge MarketWatch var den årlige takten i april ventet å vise 4,20 millioner, etter en måling på 5,27 millioner i mars.

Redusert tilbud, fortsatt etterspørsel

Medianprisen for en bruktbolig i USA i april var 286.800 dollar, tilsvarende 2,84 millioner kroner.

Dette er 7,4 prosent over prisnivået i april i fjor.

National Association of Realtors opplyser om redusert tilbudsside som følge av virusutbruddet, men påpeker at det som er lagt ut på markedet tiltrekker seg kjøpere, og at prisene følgelig går opp.