Kina setter ingen økonomiske mål for 2020

Nyheten ble kunngjort under Folkekongressen som startet fredag i Kinas hovedstad Beijing. Tidligere år har landet satt seg klare vekstmål for økonomien, men en slik målsetting utgår i år.

– På grunn av stor usikkerhet forårsaket av covid-19-pandemien, vil Beijing prioritere å stabilisere arbeidsmarkedet og sikre levestandarden, sa statsminister Li Keqiang under sin åpningstale.

Det er første gang på 30 år Kina ikke legger fram et tallfestet vekstmål for økonomien. Kina hadde en reduksjon av bruttonasjonalprodukt på 6,8 prosent i første kvartal i år som følge av virusutbruddet.

– Vi har fremdeles ikke sett slutten av virusutbruddet samtidig som oppgavene vi står overfor for å fremme utvikling, er enorme, sa Keqiang og la til at regjeringen «må doble innsatsen for å minimere tapene forårsaket av viruset».

I samme tale sa statsministeren at den kinesiske staten vil utstede 375 milliarder yuan, 5.260 milliarder kroner, i statsobligasjoner for å øke satsingen på infrastruktur.

Regjeringen vil også øke forsvarsbudsjettet med 6,6 prosent, noe som er mindre enn i fjor da økningen var på 7,5 prosent. Det kinesiske forsvarsbudsjettet blir med dette på hele 1.782 milliarder kroner, det nest største i verden etter USAs forsvarsbudsjett, som er mer enn fire ganger større med sine 7.377 milliarder kroner.

Kinas raskt voksende militære styrker er likevel en kime til bekymring både for USA og for nabolandene rundt.

