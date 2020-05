Kronen svekkes igjen

Onsdag og torsdag var dollaren på det klart laveste etter coronakrisen satte inn. En dollar lå jevnt på 9,90-9,93 kroner onsdag, og 9,93-9,95 kroner torsdag. På det laveste i går var den på 9,89 kroner.

Gjennom natten og morgenen har kronen svekket seg igjen. En dollar koster nå 10,05 kroner, opp rundt 1,13 prosent.

EURNOK stiger 0,93 prosent til 10,98 kroner. Torsdag kveld lå den på 10,89 kroner.

Hovedforklaringen på at kronen svekker seg fredag, er at oljeprisen har falt markant gjennom natten og morgenen. Et fat brentolje koster ved 9-tiden 34,36 dollar fatet, ned 4,26 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 5,88 prosent til 31,90 dollar pr. fat.

«Det kan ligge an til nok en dag med økt risikoaversjon også i vestlige deler av verden, etter at både europeiske og amerikanske børser trakk ned i går. Lange statsrenter har også trukket noe ned fra i går morges. Dollar og yen har styrket seg, mens den norske krona har svekket seg på bred basis. Sistnevnte må også sees i lys av nedgangen i oljeprisen på 6 prosent til 34,6 dollar fatet i går», skriver Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Kronen er fortsatt sterkere enn i starten av uken, da en euro kostet 11,08 kroner og en dollar sto i 10,79 kroner.