JP Morgan med dystre utsikter

Økonomer i JP Morgan Chase & Co. venter at normaliseringen av økonomien i USA kan gå enda saktere enn tidligere antatt. JP Morgan ser flere årsaker til dette, som dårlig balanser, kutt i statlige og lokale utgifter, høyere sparing og større fare for at midlertidige permitteringer blir permanente.

Tallknuserne anslår en arbeidsledighet i USA på minst 10 prosent gjennom første kvartal i 2021.

Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben i løpet av coronakrisen nærmer seg nå 40 millioner, på sesongjustert basis. Det tilsvarer rundt en femtedel av USAs arbeidsstyrke. I april var 14,7 prosent arbeidsledige i USA.

JP Morgan venter at BNP-veksten vil gå ned med 40 prosent i andre kvartal, før det blir en bedring i andre halvår av 2020.