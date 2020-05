Støre mener Høyre nøler: – Kan gjøre en ubotelig skade for folk og økonomien

Forrige uke viste NAV-tallene at 7,1 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige.

Støre foreslår nå at bedriftene får lønnstilskudd, som vil si at staten sprøyter inn penger til bedrifter, slik at de kan få tilbake ansatte i jobb.

– Om ikke ledigheten får en kraftig motstander nå, kan den bite seg fast. Da får vi et høyt ledighetsnivå, som kan gjøre en ubotelig skade for folk, men også for økonomien, sier Støre i Politisk kvarter på NRK.



Unge bak i køen?

Regjeringen har kommet med flere krisepakker og tiltak etter at Norge stengte ned 12. mars i kampen mot coronavirus. Fredag er det ventet nye tiltak.

– Vi kommer med mange forslag. Det er viktig at vi får folk tilbake i jobb. Vi ser at i løpet av mai har 40.000 kommet tilbake til jobb. Vi ser lyspunkt. Det er behov for tiltak som gjør at Norge får flere bein å stå på. Bedrifter vil gå konkurs, og vi må legge til rette for nye. Og vi må legge til rette for grønn omstilling, og satse på kompetanse og utdanning, sier Sanner.

Han er enig med Støre om at lønnstilskudd kan være et tiltak.

– Lønnstilskudd er et av tiltakene vi diskuterer. Jeg er enig med Støre om at det er viktig med tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi har sett på ulike modeller. Mange har svakheter. Det kan innebære at unge må stille bakerst i køen. Det ønsker vi å unngå.

Nøling?

Støre foreslår at det kan komme ulike tiltak for ulike plasser og ulike bransjer.

– Det er en nøling her. Jeg forstår at situasjonen er krevende. 30 prosent av kommunene vurderer permitteringer selv. Kommunene kan bli en maskin for å få folk i jobb. De kjenner de lokale behovene, sier Støre.

Han etterlyser mer mot fra regjeringen. Han mener man raskt kan måle resultatet av raske tiltak, og deretter korrigere.

– Det er bedre å forsøke et par ordninger. I nedstengningen av Norge, som vi er stolte av, har vi gjort ting vi sier i ettertid kanskje ikke var helt nødvendig. Da må vi også kunne gjøre det på dette feltet, for arbeidsledigheten er et veldig alvorlig resultat av det vi er gjennom, sier Støre.



Han får umiddelbart svar fra Sanner:

– Denne situasjonen har vært preget av alt annet enn nøling. Det har vært kraftfulle virkemidler som vi har gjennomført i godt samarbeid med Stortinget. Vi har håndtert krisen bra så langt, mener jeg.

– Jeg er enig i at det er vist handlekraft i Norge, men det er fordi Stortinget tok tak i altfor svake pakker, svarer Støre tilbake.

Hør hele debatten hos NRK.