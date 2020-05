DNB Markets spår svakere krone fremover

Etter nok en sterk uke svekker kronen seg 0,2 prosent mot både euro og dollar hittil mandag.

EURNOK på 10,92 og USDNOK på 10,02 betyr likevel at kronen har styrket seg med rundt 14 prosent fra bunnen 20. mars.

«Som vi tidligere har påpekt, viser kronens standhaftighet i perioder med moderat markedsuro og fallende oljepriser hvor viktig Norges Banks økte kronekjøp har blitt. Etter vårt syn vil disse kjøpene fortsette å støtte kronen resten av året, men skulle risikoviljen virkelig få seg en knekk, tror vi kronen vil lide», skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i en oppdatering.

– Nyhetene er ikke dårlige nok

Meglerhuset mener ingen nyheter som har kommet frem så langt er dårlige nok til å veie opp for den enorme støtten globale sentralbankstimulanser utgjør for risikoappetitten.

«Men vårt basisscenario er at dette ikke vil være tilfellet for alltid. Dette er hovedårsaken til at vi forventer kronen å svekke seg noe de kommende månedene, før den igjen styrker seg for å fortsette langs den nåværende trenden. Skulle dette scenariet likevel ikke spille seg ut, det vil si hvis investorer fortsetter å bry seg mer om sentralbankstimulanser og lave renter enn dårlige nyheter om økonomien, vil kronen meget godt kunne fortsette å styrke seg fra disse nivåene», fortsetter Borgen Gjerde.

Mer støtte å hente denne uken?

DNB Markets tror kronen kan hente videre støtte fra denne ukens norske makrotall, først og fremst fra detaljhandel for april og AKU-ledighet for mars (begge onsdag), samt den registrerte arbeidsledigheten for april og forbrukertillitsindeksen (begge fredag).

Meglerhuset forventer at AKU-ledigheten har steget fra 3,5 til 3,7 prosent i mars, men samtidig at registrert arbeidsledighet har falt fra 9,6 til 6,9 prosent i april.

I detaljhandelen ser DNB-ekspertisen for seg et fall på ytterligere 0,5 prosent på månedsbasis i april, etter en nedgang på 0,9 prosent i mars.

«Norsk økonomi har svekket seg kraftig, men vår forventning er altså at ukens tall vil vise en mindre alvorlig coronaeffekt enn for mange andre økonomier. Har vi rett, kan dette bli en ny støttende faktor for kronen», oppsummerer Borgen Gjerde.