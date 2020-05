Jan Andreassen vil ha politikerne til å kjøre i gang store byggeprosjekter

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen blir lei seg av å se politikere stoppe «gryteklare» investeringsprosjekter som har vært diskutert, utredet og planlagt over mange år.

I dagens blogginnlegg trekker han frem E18 (inklusive Fornebubanen), Filipstad-utbyggingen (Fjordbyen) og den store brosatsingen i Sunnhordland (Hordfast) som eksempler.

«Disse er lagt på is, akkurat nå som vi gjerne skulle hatt dem i sving! (...) Med null i rente, og en gryende massearbeidsledighet i bygg og anlegg, er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre på investeringssiden i Norge nå, skriver sjeføkonomen.

– Langt billigere enn før

Andreassen trekker frem et prosjekt han selv «har hatt gleden av å hjelpe»: planene om å legge en ny togtrasé mellom Oslo og Stockholm.

«Et hurtigtog som sparer miljøet for unødige flyreiser mellom de to hovedsteder. Et prosjekt som vil stimulere til mye ny næringsaktivitet og boligbygging der hvor togstasjoner bygges», skriver han.

«Og et prosjekt som er langt billigere enn før takket være den kraftige nedgangen i rentene i år, og den sterke veksten i arbeidsledighet. Et slikt prosjekt vil suge opp mye ledig arbeidskraft, og dermed redusere trygdeutgifter», fortsetter sjeføkonomen.

