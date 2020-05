Nordea ser begrenset oppside i kronen

I dagens morgenrapport fra Nordea tar senioranalytiker Joachim Bernhardsen tak i norske forbrukertillitstall.

«Ikke overraskende falt de markant. Forbrukerne er imidlertid lite bekymret for sin egen økonomi. Det er særlig indikatorene for landets økonomi som faller», skriver han.

Ifølge analytikeren minner dette om utviklingen under oljekrisen.

«Da holdt forbruket seg bra oppe. En god del er nå permittert, men gode støtteordninger kompenserer for inntektsbortfallet. Rentekuttene gjør at de som er i jobb også får mer penger mellom hendene. I sum er vi lite bekymret for den norske forbrukeren», fortsetter Bernhardsen.

– Ikke bra for kronen

Kronen svekket seg litt i går, men styrker seg noe tirsdag morgen etter at Brent-oljen har kommet seg over 36 dollar fatet.

EURNOK står i 10,93 etter en styrkelse på to øre i dagens handel, men USDNOK står i 10,01 etter en styrkelse på fire øre i dagens handel.

«Den nærmeste tiden blir vi imidlertid ikke overrasket om kronestyrkelsen tar en pause. Det er trolig begrenset med videre oppside i oljepris, og utsikter til økende spenning mellom USA og Kina øker risikoen for en urolig periode i aksjemarkedet. Det vil ikke være bra for kronen», oppsummerer Bernhardsen.