Singapore så for seg et fall i BNP-veksten på 1-4 prosent tidligere. Av nye prognoser ser Singapore nå et BNP-fall på 4-7 prosent i 2020, rapporterer Financial Times.

Singapores økonomi er svært avhengig av handel, og den biten har blitt veldig hardt rammet av coronakrisen. Singapores regjering skal ha klar en fjerde stimulipakke tirsdag.