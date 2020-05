– Velfungerende markeder er viktigere enn krisepakker

– Å vende tilbake til et fullt fungerende indre marked i EU vil gjøre mer for å hjelpe økonomisk oppgang enn midlertidige krisepakker, sa den svenske finansminister Magdalana Andersson tirsdag, melder Reuters.

– Ethvert fremskritt under pandemien må kombineres med tiltak for et fullt fungerende indre marked for alle varer, fortsatte Andersson.

Andersson sa også at Sverige støttet EUs rolle i å bidra til økonomisk vekst, men at pakken 500 milliarder euro som ble foreslått av Frankrike og Tyskland, var "veldig høy" og må diskuteres.

Finansministeren har uttalt seg om krisepakken til Bloomberg:

Venter negativ vekst

Finansministeren uttalte seg også om fremtiden for svensk økonomi og den ser ikke lys ut i år, ifølge Financial Post.

– Vårt beste anslag pr. i dag er at økonomien vil krympe 7 prosent inneværende år, sa Andersson.

Svenske myndigheter har fra før kunngjort to scenarioer der det mildeste er en nedgang på 4 prosent og det verste er en nedgang på 10 prosent.