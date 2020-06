Nordea Markets: Bunnen er bak oss

Nordea Markets er ute med nye makroprognoser, og estimerer i sitt hovedscenario nå en vekst i fastlands-BNP på minus 6,0 prosent for 2020.

For 2021 anslår meglerhuset veksten til 4,0 prosent.

Nordea tar da utgangspunkt i at det aller meste som ble stengt ned i midten av mars gjenåpnes fra midten av juni, slik myndighetene nå planlegger for.

Tall fra nasjonalregnskapet viste at aktiviteten i norsk økonomi var 15 prosent lavere i slutten av mars enn ved inngangen til mars, og om gjenåpningen av samfunnet går som planlagt, tror meglerhusets makroteam at halvparten av fallet er gjenvunnet når sommerferien starter.

Nordea Markets, hovedscenario Norge

2020 2021 Fastlands-BNP −6,0% 4,0% Kjerneinflasjon 2,6% 2,7% Registrert ledighet 5,5% 4,0% Styringsrente (ved årsslutt) 0,00 0,00 EURNOK (ved årsslutt) 10,75 10,25 Kilde: Nordea Markets

Bremseklossen

Ikke overraskende trekkes oljeinvesteringene frem som en bremsekloss for veksten de neste par årene.

«Anslagene spriker og utviklingen vil avhenge av hvor raskt oljeprisen tar seg opp igjen, men vi ser det som rimelig å anta et investeringsfall på 20-25 prosent over toårsperioden 2020-2021», skriver Nordea.

Oljeinvesteringene utgjorde i fjor rundt 6,0 prosent av BNP for fastlandet.

«Med en importlekkasje på rundt 40 prosent innebærer investeringsfallet et direkte negativt bidrag til BNP på rundt 0,75 prosent over en toårsperiode. Med ringvirkninger til resten av økonomien og antatt mindre aktivitet også på utenlandsk sokkel, kan virkningen på norsk økonomi totalt trolig dobles», heter det videre.

Nordea erkjenner at dette er signifikant, men ikke mer enn hva rentekuttene fra Norges Bank – isolert ut fra historiske erfaringer – vil bidra til å trekke aktiviteten i økonomien opp med.

«Med finanspolitisk stimulans minst på høyde med andre land er det derfor langt fra opplagt at norsk økonomi i sum kommer dårligst ut av coronakrisen, til tross for oljeavhengigheten», går det videre frem av rapporten.

Gasspedalen

Signifikansen av at sentralbanken har kuttet styringsrenten fra 1,50 prosent til null ligger i et høyt gjeldsnivå blant norske husholdninger.

«I vårt hovedscenario vil økt ledighet kunne bidra til at inntektene for husholdningene samlet faller med litt mindre enn 2,0 prosent. Beregninger foretatt av Norges Bank viser at et rentekutt på 1,5 prosentpoeng vil trekke opp den disponible inntekten for husholdningene med i sum 2,5 prosent gjennom lavere gjeldsrenter. Til tross for vesentlig høyere arbeidsledighet fremover vil dermed husholdningenes samlede disponible inntekter holde seg godt oppe», skriver meglerhuset.

Samtidig er det ifølge Nordea slik at forskjellene vil øke. De arbeidsledige vil tape mye, mens alle med trygge jobber og høy gjeld vil oppleve vesentlig bedre økonomi.

«Rentekuttet vil også kunne bidra til å holde boligprisene oppe, til tross for vesentlig høyere arbeidsledighet og mindre jobbtrygghet. Alt annet likt bidrar rentekuttene fra Norges Bank at boligkjøpere med et normalt avdragslån kan by opp prisen på en bolig med 15-20 prosent uten at den løpende husholdningsøkonomien svekkes», heter det videre.

Færre igangsatte boligprosjekter vil ramme byggebransjen på kort sikt, men faller ledigheten i tråd med hovedscenariet, blir Nordea ikke overrasket om bruktboligprisene er høyere ved utgangen av prognoseperioden (2021) enn i dag. Dette vil trolig bidra til at boligbyggingen tar seg opp igjen.

Kjører kronekursen

Meglerhusets makroøkonomer tør – med henvisning til usikkerheten coronapandemien utgjør for verdensøkonomien – ikke å utelukke nye runder med svekket krone.

På litt sikt ser Nordea likevel gode argumenter for at kronen kan styrke seg, først og fremst fordi oljefondet setter Norge i en spesiell situasjon.

«De fleste land må finansiere de gigantiske redningspakkene mot coronakrisen ved å låne store mengder i markedet (utstede statsobligasjoner), potensielt i kombinasjon med at sentralbanken kjøper statsobligasjoner (kvantitative lettelser). I Norge, derimot, finansieres det økte underskuddet på statsbudsjettet ved å likvidere aktiva i oljefondet. Ettersom Oljefondet i sin helhet er investert i utlandet innebærer dette store kjøp av kroner», går det frem av rapporten.

Dette legger ifølge meglerhuset et appresieringspress på kronen over tid.

«Det er også utsikter til at oljeprisen vil ta seg noe opp igjen når økonomiene gradvis henter seg inn. Det vil også være bra for kronen», skriver Nordea.