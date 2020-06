Detaljhandelen tok seg stort opp i april

Detaljhandelen steg med hele 4,8 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra februar til mars var det nedgang på 0,9 prosent. SSB mener at mer tid hjemme og stopp i reiser til utlandet påvirket handlemønsteret i påskemåneden.

«Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper. De store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene», skriver SSB.

Det går frem at byggevarer og sportsbutikker hadde en sterk måned, mens det ble en svakere måned for apotek, butikker for optiske artikler og bensinstasjoner.

Varekonsumet gikk opp

Husholdningenes varekonsum gikk opp med 2,5 prosent i april, etter fallet på 4,2 prosent fra februar til mars. Kjøp av klær og sko, aviser, møbler og blomster økte tydelig i april, ifølge SSB. Det var nedgang i handelen av legemidler og helseartikler. Kjøp av biler og drivstoff falt med 6,8 prosent i april. Antall nyregistrerte biler har ikke vært lavere siden februar 2009.

«I prosessen med å gjenåpne økonomiene spiller forbruket en nøkkelrolle. Det hjelper ikke å komme i gang med produksjon av varer og tjenester dersom det ikke finnes noen sluttbrukere som står klare til å kjøpe det som skapes. Privat konsum utgjør nesten halvparten av Fastlands-BNP i Norge, i USA er denne andelen enda større, om lag 70 prosent», forklarer Oddmund Berg, økonom i DNB Markets.

Forbruksvaner

Berg sier at det motsatte til forbruk, er sparing. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted mener han det beste er om forbruket tar seg opp.

«En lengre periode med «et annerledes liv» kan ha svært negativ virkning på dagens økonomi dersom det fører til en varig endring i forbruksvanene. En fremtid med betydelig mindre flyreiser, færre bilkjøp og mindre kafebesøk vil gi behov for en omstrukturering av økonomien slik vi kjenner den i dag», skriver Berg.