AKU-ledighet på 3,6 prosent i mars

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkingen (AKU) var antallet arbeidsledige 101.000 i mars (snitt februar til april), opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,6 prosent.

Ifølge AKU falt det sesongjusterte tallet på sysselsatte med 4.000 fra desember til mars.

De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte endte på 2.732.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 67,8 prosent.

Coronaeffekt

Fra februar til april var nedgangen i antall sysselsatte på 54.000, og nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var ifølge SSB på 7,1 prosent.

«Som følge av coronakrisen og de mange begrensningene i mulighetene for å foreta fritidsreiser valgte langt flere i år å være til stede på jobb i påskeuken sammenlignet med i et normalår. Dette er med å komplisere analysen av endringstall fra mars til april i år for fravær fra jobb og for utførte timeverk. I denne artikkelen har vi valgt i hovedsak å sammenligne tall fra siste hele måned uten coronaeffekt, februar, med første hele måned med coronaeffekt, april», skriver SSB.