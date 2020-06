Ny garantiavtale skal hjelpe småbedrifter

Det er en garantiordning som er avtalt mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF). Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet skal dette gi god starthjelp til næringsliv som ønsker å satse på innovasjon og vekst.

– Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og vekst i småbedrifter over hele landet. Vekstgarantiordningen være et viktig bidrag slik at innovative bedrifter får tilgang til risikokapital og kan komme styrket ut i etter coronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Vekstgarantiordningen har vært testet ut siden 2017 i samarbeid med seks banker. I testperioden har ordningen bidratt med rundt 800 millioner kroner i lån til 240 norske bedrifter, i følge departementet. Nå skal ordningen utvides sammen med totalt 14 banker i landet, og det skal sikres god geografisk spredning.

– Dette er en god løsning som gir norske næringsliv bedre tilgang til risikokapital. Resultatene så langt bekrefter at dette er en ordning som virker etter hensikten. Både bankene og kundene er ifølge evalueringene fornøyde, sier Nybø.

– Norsk økonomi trenger flere vekstbedrifter som lykkes med innovasjon og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeidet med EIF kan vi bidra med den risikokapitalen våre vekstbedrifter må har for å få det til, sier Håkon Haugli, adm. direktør i Innovasjon Norge.

Gjennom vekstgarantiordningen og avtalen med EIF kan Innovasjon Norge tilby garantier som dekker 75 prosent av tapet som norske banker risikerer gjennom lån til slike bedrifter. Garantiordningen gjelder for en låneramme på to milliarder kroner.