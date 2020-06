Tangen slipper norsk skatt på milliardinntekter fra AKO Capital

I et vedlegg til Tangens jobbavtale skriver Norges Bank at «Basert på en bindende forhåndsuttalelse som Skatteetaten har avgitt til Tangen, vil han ikke betale inntektsskatt til Norge for utdeling av overskudd fra AKO som gis fra DSHN til AKO Foundation», skriver E24.

Overfor avisen opplyser Nicolai Tangen at opplysningene er korrekte. Han understreker samtidig at skattefritaket ikke beriker ham personlig, men fører til mer penger i AKO Foundation, som bruker pengene på veldedighet.

– Det er jo viktig å si at måten å bli rik på, ikke er å gi bort alle pengene sine, sier Tangen.

Ifølge et notat fra advokat Stian Berger Røsland i Selmer, som Tangen har bestilt, forventer Tangen inntekter fra AKO Capital på rundt 2,4 milliarder kroner i året, skriver VG.

Ifølge avisa har AKO-stiftelsen siden starten i 2014 mottatt 300 millioner britiske pund, og delt ut 100 millioner pund til ulike formål. Stiftelsen står blant annet bak gaven fra Tangen til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.