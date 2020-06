Aktivitetsnivået ved fabrikkene i USA opp fra kriselave nivåer

NEDGANGEN I AKTIVITETEN AVTAR: Her fra en maskinkomponentfabrikk i Michigan.

NEDGANGEN I AKTIVITETEN AVTAR: Her fra en maskinkomponentfabrikk i Michigan. Foto: Bloomberg

IHS Markits endelige, sesongjusterte innkjøpssjefsindeks (PMI) for industrien i USA viser 39,8 poeng for mai, det samme som hva den foreløpige målingen viste.

I april var PMI-indeksen nede på det laveste nivået siden finanskrisen. Målingen på 36,1 poeng var den laveste siden mars 2009, ned fra 48,5 i mars.

Målinger under 50 poeng indikerer synkende aktivitetsnivå, målinger over 50 poeng viser økende aktivitet.

Bedringen fra april reflekterer en gradvis gjenåpning av økonomien, men produksjonen i industrien er stadig betydelig lavere enn før coronakrisen.

Bedre enn ventet

Samtidig viser produksjonsindeksen fra Institute for Supply Management (ISM) at nedgangen i aktiviteten ved fabrikkene i USA er avtagende. Indeksen viser 43,1 for mai, mot 41,5 i forrige måned, som var det laveste nivået målt siden april 2009.

Ifølge ISM vokser imidlertid den generelle amerikanske økonomien igjen, etter en måned med tilbakegang.

Ifølge Reuters var ISM-indeksen for mai ventet å vise 43,0 poeng.

– Fortsatt stor risiko

Sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit mener at vi bør se noe bedring igjen i produksjonen de kommende månedene, og synes det er et godt tegn at nedturen i USAs industri begynte å avta allerede i mai.

«Det er fortsatt stor risiko for at enhver gjeninnhenting vil være frustrerende langsom, ettersom pågående tiltak for sosial distansering, høy arbeidsledighet, jobbusikkerhet og ødelagte balanser begrenser forbrukernes og bedriftenes pengebruk», sier Williamson i mandagens PMI-rapport.

Han legger til at gjeninnhentingen «selvfølgelig» vil avta raskt igjen dersom smittetallene stiger igjen.

Dagens tredje positive tall

Et tredje makroslipp fra USA mandag, for byggeinvesteringene i landet, viser også bedre utvikling enn ventet.

Fallet i byggeinvesteringene var på 2,9 prosent i april, ifølge det amerikanske handelsdepartementet.

Det er det største fallet siden januar 2009, men var ventet til hele 6,5 prosent, ifølge Reuters.