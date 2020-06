Frankrikes finansminster venter gigasmell

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire forteller tirsdag at han venter at BNP-veksten i landet vil falle med 11 prosent dette året, som følge av det store sjokket coronaviruset er for økonomien.

BNP-veksten falt med 5,3 prosent i første kvartal for Frankrike. Insee, franskmennenes svar på Statistisk sentralbyrå, har ventet at BNP-fallet blir på minst 8 prosent i 2020. Nå tror altså Le Maire at det skal bli enda verre.

– Det verste for økonomien ligger foran oss, sier Le Maire i et radiointervju med RTL, ifølge Financial Times.



På den positive siden legger Le Maire til at han tror på en sterk innhenting det neste året ved hjelp av støtte fra regjeringen.

– Vi er i fasen hvor vi gir massiv støtte til sektoren som er hardest ramme for å unngå et ras av konkurser, sier Le Maire.

Frankrike taper blant annet mye penger på at turismen rammes hardt.