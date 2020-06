Rask oljeprisoppgang drar kronen

Gjennom pinsen har flere internasjonale storbanker, blant andre ING og Goldman Sachs, rettet sine øyne mot norske kroner, og varslet styrking. Goldman Sachs tror kronen vil styrke seg til 8,75 mot dollaren.

Kronen fortsatte tirsdag trenden fra forrige uke. En dollar får man nå for like over 9,50, mens en euro koster en drøy krone mer.

Fra inngangen til mai er kronen styrket med 7,6 prosent mot dollar og så vidt over 6 prosent mot euro.

Oljen over 39 dollar

Selv før tirsdagens styrking var kronen sterkere enn både 100-dagers og 50-dagers løpende gjennomsnittskurser mot euro, og ikke mye svakere enn 200-dagerssnittet på 10,43.

Ifølge rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets har kronen lite teknisk «å holde i» rundt dagens nivåer. Først ved en videre styrking til 10,50 ligger neste store støttenivå.

«Minste motstands vei er derfor trolig i retning av en sterkere krone litt til, så sant markedene oppfører seg sånn tålelig greit», skriver han i sin morgenrapport.

– Både råvare- og aksjemarkedene trekker i retning av en sterkere krone nå. Oljeprisen har passert 39 dollar fatet, og sentimentet er godt.

Bernhardsen tror også at Norges Banks økende kronekjøp for Oljefondet bidrar.

– Man kan diskutere hvor mye det betyr, men det betyr uansett høyere kroneetterspørsel, og i mitt hode tilsier det en høyere kurs.

Skiller seg fra 2008 og 2014

– Flere faktorer trekker i samme retning, og bidrar til styrkingen, sier valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

Kan gå sterkere: Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen tror oljeprisen avgjør for kronen. Foto: Are Haram

– Du har konjunkturene og gjenåpningen, sykliske aksjer som gjør det bra og oljeprisen som nå går som en kule.

Oljeprisutviklingen skiller seg klart fra nedturene i 2008 og 2014, da det tok lang tid før den steg.

– Oljeprisøkningen gjør at kronen kan ha mer å gå på, og at det ikke bare er bakteppet som er bedret. Oljemarkedet har tatt bort en god del av nedsiderisikoen, mener Knudsen.

Når ikke bare tech-aksjene går godt, men også de konjunkturelle, viser det at risikoviljen er bedret.

Skeptisk til storbankene

– Nå kommer internasjonale storbanker med kroneanbefalinger. Virker de selvforsterkende?

– Det kan de gjøre, men jeg blir mest skeptisk. For meg er dette et signal om at de fleste som skulle kjøpe kroner har gjort det, et varsel om posisjonering, sier Bernhardsen.

Han viser til mange perioder etter 2013 hvor analytikerne samstemt har varslet en sterkere krone.

– Ofte har vi ikke fått en styrking. Tvert imot har kronen stort sett svekket seg disse årene. Det gjør at jeg heller blir skeptisk enn kronepositiv når vi får slike anbefalinger, sier han.

Nordea Markets har prognoser for utgangen av 2020 som er marginalt svakere enn dagens nivåer.

– Det er underliggende faktorer som tilsier fortsatt styrking, men samtidig en god dose usikkerhet i aksjemarkedet, som gjør at vi holder igjen. Så tror vi på god styrking i 2021, særlig mot dollaren.

Neppe til 10 blank

Knudsen er forsiktig med å anslå hvor sterkt kronen vil gå.

– Kronen har hentet seg inn temmelig likt som under finanskrisen, selv om oljeprisen denne gangen har steget mye, understreker han.

– Men før vi snakker om en kurs på 10,00 mot euro, må nok oljeprisen helt opp hvor den var sist EURNOK lå på 10, altså opp mot 60 dollar fatet.

Volatiliteten er fortsatt høy i et historisk perspektiv, men mye lavere enn tidlig i coronakrisen.

– Hvis vi ikke får nye, negative sjokk, er det godt mulig at kronen kan gjøre det bra en periode fremover.