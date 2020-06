Dollaren fortsetter nedturen

Dollaren fortsetter å svekke seg onsdag formiddag, mot de fleste ledende valutaer.

Mot euroen er dette syvende dag på rad med dollarsvekkelse, og EURUSD står i skrivende stund i 1,1216. Siden mandag i forrige uke har dollaren svekket seg med tre prosent mot euro.

– Diskvalifisert

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group tror politiske krefter kan spille en rolle for dollaren, etter at president Donald Trump har truet med å bruke det amerikanske militæret i møtet med protestbølgen mot politivold og rasisme som nå sveiper over USA i kjølvannet av George Floyds dødsfall.

«Opprør og sjansen for amerikanske tropper i store byer (i det minste midlertidig) diskvalifiserer dollaren som en trygg havn. Protester og plyndring finner sted i finanssentrene New York og Chicago, og plusser på et ekstra lag med usikkerhet», skriver Lawler i en oppdatering onsdag.

Mot britiske pund svekker dollaren seg for femte dag på rad, og GBPUSD står i øyeblikket i 1,2596.

– Generelt svak

Dollarfallet ser vi også mot de fleste asiatiske valutaer. Eksperter peker overfor CNBC på utsikter til ytterligere stimulanser og en gjeninnhenting i verdensøkonomien som årsaker til at investorer trekkes mot mer risikable aktiva – som råvarer og aksjer.

Den australske dollaren er eksempelvis på sitt sterkeste mot dollar på fem måneder. Landets sentralbank unnlot i går å senke renten videre, og viste til klare tegn på at økonomien henter seg inn.

– Den amerikanske dollaren er generelt svak. Den australske dollaren har mye å gå på, siden mange short-posisjoner fortsatt må dekkes inn. Gjeninnhentingen av økonomien er den viktigste faktoren, sier valutastrateg Yukio Ishizuki hos Daiwa Securities i Tokyo.

Mot kronen også

Den svake dollartrenden gjelder også mot den norske kronen – og trenden er også her på sin syvende dag.

USDNOK står i 11.55-tiden onsdag i 9,4649, noe som tilsvarer en kronestyrkelse på åtte øre i dagens handel og nesten 60 øre siden mandag i forrige uke.