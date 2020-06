Valutastrateg: – Kronen sterkest av dem alle i det siste

«Kronen har styrket seg mye den siste tiden. Selv om nivåene mot flere valutaer i et historisk perspektiv fortsatt er svake, har det definitivt gått kronens vei de siste ukene. Fra mandag forrige uke og frem til i går hadde kronen faktisk styrket seg mot alle andre valutaer i verden», sier skriver Østnor i DNB Markets' morgenrapport.



En euro koster torsdag morgen 10,64 kroner. Da sist uke startet, sto euroen i 10,90 kroner. Dollaren kostet da drøyt 10 kroner, mens den torsdag morgen er nede i 9,50 kroner.

Kronen svekket seg kraftig i mars da coronakrisen satte inn, og en euro kostet over 12 kroner noen dager. Dollaren var også over 11 kroner.

Oljeprisen hjelper

Noe av årsaken til at kronen blir styrket, er at oljeprisen har steget etter å ha falt kraftig tidligere i år. Et fat brentolje koster torsdag morgen 39,27 dollar pr. fat.

«Årsakene er flere, men blant annet at oljeetterspørselen har tatt seg opp raskere enn ventet etter korona-krakket tidligere i år, at lagrene ikke har blitt like overfylte som forventet og at OPEC+ har etterlevd kuttavtalen i overraskende stor grad», skriver Østnor og legger til:

«De siste dagene har utsiktene til hvorvidt OPEC+ vil møtes for muligens å forlenge tidligere kutt i stedet for den planlagte nedtrappingen. Saudi Arabia og Russland presser imidlertid Irak og Nigeria for at disse landene skal etterleve sine forpliktelser i henhold til avtalen, og nå virker det usikkert om det planlagte møtet neste uke vil finne sted. Uansett, høyere oljepriser har støttet kronen».

Bedring

Østnor trekker også frem bedring i risikosentimentet som en årsak til kronens styrkelse. Finansmarkedene har gått mye siden bunnen i mars. Den siste tiden har flere land begynt gradvis gjenåpning av økonomien, uten at smittetallene virker å bli særlig verre.

«Dermed kan pessimismen om vekstbildet ha syntes noe overdreven for en tid tilbake. Samtidig trår både finans- og pengepolitikken støttende til, og bidrar til å holde aktivaprisene oppe og bringer finansmarkedene tilbake i mer normal gjenge. Det er helt klart positivt for kronen», forklarer Østnor.

Pengekjøp

Norges Bank har også gjort store kronekjøp daglig og oljepengebruken har samtidig økt. Østnor mener at Norges Bank kjøp på 2,3 milliarder kroner ikke utgjør mange prosent av omsetningen i valutamarkedet, men mener den har noe for seg likevel:

«For det første at kronekjøpene vitner om den særstillingen norsk økonomi er i, med penger på bok til bruk i krisetider. Andre land må låne eller stramme inn livreima. Dessuten er det slik at denne jevne daglige strømmen av kronekjøp vil skifte hender mange ganger mellom finansielle aktører før den finner sin endelige motgående interesse fra noen som ønsker å selge de samme kronene. Og sist vil slike kronekjøp kunne skape spekulativ interesse som bidrar til ytterligere kronekjøp», skriver Østnor.

DNB Markets hadde tidligere ventet at kronen ville svekke seg de nærmeste måneden, men gitt at oljemarkedets positive utvikling og kronekjøp av Norges Bank tror Østnor det kan være at kronen vil styrke seg enda mer fremover.