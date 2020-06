Altmaier: - Tysk økonomi er tilbake til normalen i 2022

– Økonomien har ennå ikke nådd bunnen, sa Peter Altmaier torsdag, melder Reuters.

– I løpet av de kommende ukene og månedene vil vi oppleve vanskelige stunder sammen. Målet er at økonomien skal være tilbake til normalen i andre halvdel 2022, fortsatte han.

Økonomiminsteren uttalte også at han forventer vekst i økonomien i andre halvår i år, men at det vil ta tid før økonomien tar seg opp igjen for fullt.

– Det er lys i enden av tunnellen, uttalte han til reporterne.

Stimulipakke

Den regjerende koalisjonen, med kansler Angela Merkel i spissen, ble onsdag enige om en stimulansepakke på 130 mrd. euro.

Altmaier sa at det er den største økonomiske pakken siden den føderale republikken Tyskland ble grunnlagt i 1949.