Lagarde tror på de laveste BNP-anslagene

Den europeiske sentralbanken (ESB) venter en endring i BNP på minus 8,7 prosent i 2020, pluss 5,2 prosent i 2021 og pluss 3,3 prosent i 2022.

Det sa sentralbanksjef Christine Lagarde på en pressekonferanse torsdag.

I sine tidligere prognoser har ESB anslått at BNP i eurosonen vil falle et sted mellom 5 og 12 prosent i år. Lagarde har imidlertid nylig sagt hun tror at fallet i BNP i år blir nærmere nedsiden av dette intervallet – trolig nærmere 12 enn 5 prosent.

ESB-sjefen sier under pressekonferansen at ESB-rådet vurderer at det er nedsiderisiko til anslagene i prognoseperioden.