Duket for tidenes største fall

OLJESELSKAPENE SKRUR IGJEN: Det ligger an til å bli investert veldig mye mindre på norsk sokkel i 2021 enn i 2020. Foto: HARALD PETTERSEN/EQUINOR

– Oljeselskapenes investeringer tilsvarer langt på vei topplinjen til oljeserviceselskapene, så når investeringene faller får det direkte innvirkning på hele oljeservicesektoren, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou.

Stupet i oljeinvesteringene på norsk sokkel kommer neppe i år, viser SSBs oljeinvesteringstelling. Planene for 2020 er senket med 5 milliarder kroner fra februar, men er bare 2 prosent lavere enn 2019-planene fra samme tid i fjor.

SER EN BRÅSTOPP I INVESTERINGSAKTIVITETEN: Analysesjef i Clarksons Platou, Erik Tønne. Foto: Iván Kverme

Globalt er imidlertid signalene fra de store oljeselskapene at det blir store kutt allerede i år.

– Det brede bildet er at de fleste oljeselskaper i verden har annonsert et investeringskutt på 20–30 prosent i 2020 i forhold til hva de opprinnelig hadde planlagt. Dette kommer av oljeprisfallet og effektene fra covid-19, og betyr en bråstopp i investeringsaktiviteten, sier Tønne.

Største fall noensinne

Selv om SSB-tallene tyder på et begrenset fall i investeringene på sokkelen i 2020 sammenlignet med forventningene for fire måneder siden, er ikke krisen avblåst, bare utsatt.

For 2021 varsler oljeselskapene nå en nedgang på 35 milliarder kroner. Om dette slår til, blir nivået på oljeinvesteringene i 2021 det laveste siden oljekrisen og unntaksåret 2018.

Dessuten: Planene tilsier nå et enda større fall i milliarder kroner enn fra kriseårene 2015 til 2016.

Mye av investeringsfallet i 2021 skyldes kraftig brems i leteaktiviteten. Dette er den delen av investeringene som er lettest å endre underveis, og seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror at økt kontantstrøm og høyere oljepriser kan få oljeselskapene til å øke leteaktiviteten i 2021.

Flatt

Tønne i Clarksons Platou peker på at det foreløpig er få oljeselskaper som har sagt noe konkret om hva de forventer å investere i 2021. Investeringene vil blant annet avhenge av oljepris, oljemarkedet for øvrig og situasjonen ellers i verden.

Et av unntakene er Equinor, som kommer til å øke investeringene i forhold til de nedjusterte 2020-tallene dersom selskapet gjør som det har sagt.

– Da Equinor la frem sin kvartalsrapport i mai opprettholdt selskapet guidingen for investeringene i 2021, sier Tønne, som ikke venter at dette blir gjengs for hele industrien.

– Oljeselskapene er generelt raskere til å kutte i investeringene når oljeprisen faller enn de er til å øke investeringene når prisen stiger. De ønsker som regel en periode på 6–12 måneder med stabil oljepris før de tør å øke investeringene, så mest sannsynlig vil de globale investeringene neste år ligge på samme nivå som de nedjusterte tallene for 2020.

Håper på skattelette

Et mindre fall i oljeinvesteringene i 2020 enn det som var ventet skyldes mest at investeringsplanene er trege å justere, mener Aamdal i DNB Markets.

Dessuten mener SSB at planene er betinget av at Stortinget vedtar den omdiskuterte skatteendringen for oljeselskapene.

I disse dager holder Stortinget på med sluttfasen av behandlingen av forslaget, som blant annet gir selskapene adgang til å avskrive hele investeringen det første året. Avhengig av hvilken diskonteringsrente man legger til grunn, kan endringen netto bety en betydelig samlet skattelette for selskapene, i tillegg til at risikoprofilen for investeringene endres.

Ikke verst ut

Sjeføkonom Kjetil Olsen og makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets mener vi nå må regne med et samlet fall på 15-20 prosent i oljeinvesteringene over 2020-2021. Det er mye, men overstiger likevel ikke den anslåtte positive effekten av Norges Banks rentekutt.

«Med en finanspolitisk stimulans som i hvert fall matcher andre lands, er det langt fra sikkert at norsk økonomi vil komme verst ut av coronakrisen, til tross for oljeavhengigheten», mener de to.