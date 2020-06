Boligprisene er rentejokeren

Klar bedring: Forskerne Roger Hammersland og Thomas von Brasch i SSB venter et klart oppsving både internasjonalt og i Norge i andre halvår. Foto: Are Haram

I april ventet SSB et fall i fastlands-BNP på hele 5,5 prosent i år. Forsker Thomas von Brasch sa da at det viktigste for å få et oppsving var om smitteverntiltakene ble avviklet i andre kvartal.

Nå har SSB hevet årets vekstanslag til minus 3,9 prosent.

Fastlands-BNP falt 6,9 prosent i mars og nye 4,7 prosent i april. Samlet var dermed fastlands-BNP ned 11,3 prosent over to måneder, men SSB ser også et positivt omslag mot slutten av april.

– Lav oljepris

– Smitteverntiltakene er løst opp, og det har gitt økt aktivitet tidligere enn vi anslo i april. Men hva som skyldes at tiltakene er løst opp og hva som skyldes at atferden er endret, er vanskeligere å slå fast, sier von Brasch.

SSBs prognoser 2020 2021 2022 2023 Fastlands-BNP -3,9 4,3 3,2 2,1 Privat konsum -6,0 6,6 4,4 2,3 Oljeinvesteringer -3,5 -10,5 -1,5 -4,0 Boliginvesteringer -9,7 -1,4 3,0 2,6 Ledighet 5,1 4,5 4,3 4,1 Lønnsvekst 2,2 2,0 3,5 3,4 KPI 1,2 3,2 1,9 2,1 KPI-JAE 2,6 2,2 1,9 2,1 Tradisjonell eksport -5,8 2,1 4,5 4,9 Boligpriser -1,0 1,0 3,6 2,9 Oljepris (USD/fat) 39 45 48 51 Importveid kronekurs 7,8 -0,2 0,0 0,0 EURNOK 10,76 10,79 10,79 10,79

Prosent, prosentvis vekst. Kilde: SSB

– Vi ser jo også store utslag i aktiviteten fra atferdsendringer i Sverige, som har hatt mindre omfattende smitteverntiltak enn for eksempel Norge og Danmark.

– Er du overrasket over hvor raskt omslaget har vist seg?

– Ja. Vi ser klare tegn til økt aktivitet. Kombinert med at renten er satt ned mer enn vi ventet, løfter det veksten mer. Men selv om coronaproblemene ser ut til å bli mindre, vil vi fortsatt preges av lav oljepris og lav internasjonal etterspørsel i lang tid, understreker han.

Boligpriser avgjør

SSB tror på et mindre boligprisfall enn i anslagene fra april, men selv nå ventes nedgang i år og ikke full gjeninnhenting neste år. Faktiske boligpriser har overrasket gjennom hele våren. Denne ukens boligpristall viste til og med sterkeste mai-oppgang i prisene på svært lenge.

– Hvis boligprisveksten blir sterkere enn dere venter, vil det føre til at styringsrenten heves tidligere?

– Det er en av jokerne i våre prognoser. Lavere rente vil løfte aktiviteten og trekke boligprisene mer opp. Det er derfor vi tror at styringsrenten vil bli hevet forsiktig fra 2022, sier von Brasch.

SSB tror at styringsrenten etter 2023 er oppe i 0,75 prosent. Norges Banks rentebane tilsier fortsatt nullrente da.

– Får vi ytterligere fart i boligprisene, kan styringsrenten bli satt opp tidligere.

Konsumet blir vekstmotoren

SSB tror at mye av den ekstra sparingen gjennom våren vil bli brukt til konsum de nærmeste årene. Det vil løfte konsumet kraftig de neste to årene, og allerede ved utgangen av 2021 er samlet privat konsum tilbake på nivået fra før krisen.

Konsumfallet er den største bremseklossen på BNP i år, men blir også den viktigste vekstfaktoren i 2021, 2022 og 2023.

Den eneste faktoren som trekker BNP ned hvert år fremover er oljeinvesteringene, som ventes å falle vedvarende.