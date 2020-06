Må ty til massive skattekutt

Norges Banks tre rentekutt i år, til 0,0 prosent, er én av faktorene som løfter SSBs vekstprognoser klart fra april til mai.

SSBs modellberegninger tilsier at fastlands-BNP ved utgangen av 2023 ville vært 1,4 prosent lavere uten rentekuttene.

Norges Bank har samtidig gitt klar beskjed om at negative renter så langt det er mulig vil unngås. Hvis økonomien skulle gå på en ny krise, eller hvis smitten blomstrer opp igjen internasjonalt, betyr det at norsk økonomi er mer sårbar.

Hit, men ikke lenger: Øystein Olsen har gitt klar beskjed om at Norges Bank ikke ønsker seg negative renter. Foto: Are Haram

– Samtidig er det sårbarheter, sier forsker Thomas von Brasch om utsiktene.

– Blant annet er renten kuttet til null, og kan ikke hjelpe oss mye hvis vi skulle få nye problemer.

19 mrd. i skattekutt

I to krisealternativer viser SSB konsekvensene av en tenkt internasjonal krise, med og uten rentekutt til negative verdier. Om Norges Bank hadde svart med rentekutt i samme skala som ved tidligere nedturer, ville det dempet konsekvensene av krisen betydelig. Uten nye rentekutt, ville personskattene måtte kuttes med 19 milliarder kroner årlig for å oppnå samme stimulans.

Dette illustrerer, mener SSB, hvor stort ansvar finanspolitikken nå har fått for stabiliseringen.

– Vekstanslagene er hevet 1,6 prosentpoeng i år, men senket 0,4 prosentpoeng neste år. «Bruker vi opp» oppsvinget tidligere?

– Grunnen til at veksten løftes i år er at smitteverntiltakene avvikles. Vi «bruker ikke opp» vekst i år. Vi vil fortsatt være et godt stykke under det vi i 2019 regnet som normal vekstutvikling i hvert fall til 2023, sier von Brasch.

Lavere trendvekst

– Men når vi kommer til slutten av 2023, vil ledigheten ligge bare litt over 4 prosent, som ikke er så langt over det som har vært normalt.

På grunn av vårens sjokk har SSB senket sin bane for trendveksten klart. Med de nye prognosene vil fastlands-BNP være oppe på den nye, svakere, trenden i 2022.

«Den nye trenden impliserer at lavkonjunkturen er over i løpet av 2022», skriver SSB.

Kraftig internasjonalt oppsving

Også internasjonalt ligger det an til et klart omslag, tror SSB. Etter kraftig fall i første halvår, venter SSB at internasjonal vekst «vil ta seg kraftig opp igjen mot slutten av 2020 og i begynnelsen av 2021».

SSBs internasjonale prognoser

2020 2021 Eurosonen -7,4 4,6 USA -7,4 4,9 Sverige -4,4 3,9 Kina -2,8 9,8 Norges handelspartnere -5,7 4,7 BNP-vekst, prosent. Kilde: SSB

Omslaget blir imidlertid ikke sterk nok til å løfte internasjonal økonomi opp til et normalnivå i 2023, som er slutten på SSBs horisont.