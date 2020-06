– Oljebalanse i løpet av juni

Fredag tydet lekkasjer via Dow Jones Markets News på at OPEC+ forlenger produksjonsbegrensningene med én måned, ut august. Det trakk oljeprisen videre opp forbi 41 dollar fatet.

Dermed er oljeprisen opp 109 prosent fra bunnen 21. april og nesten 30 prosent den siste måneden.

– Stoler du helt på disse lekkasjene?

– Ikke 100 prosent, men det som avgjør er hvordan de håndterer etterlevelse av de avtalte kuttene, sier senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

– Saudi-Arabia og Russland var tidlig enige, men har måttet legge press på andre, som ikke har etterlevd avtalen veldig tett til nå.

Dette gjelder særlig Irak, som til nå bare har levert rundt 40 prosent av de avtalte kuttene.

Gjenåpning løfter prisen

– Hvis avtalen blir bekreftet forlenget, hva blir neste sjekkpunkt for oljeprisen?

– Jeg vil følge IEA-statistikken for å se utviklingen i etterspørselen. Vi vet at etterspørselen har falt mye, vi estimerer 25 prosent for april, men vet strengt tatt ikke om det er snakk om 25, 30 eller 35 prosent.

– Flere land har begynt sin gjenåpning etter nedstengning. Hvordan har det slått ut i etterspørselen?

– Vi ser særlig at privatbilismen øker kraftig. Det er tydelig i Kina og i Norden, og vi ser samme tendens i land som Tyskland, Sveits og Frankrike. USA kommer også etter.

Før coronakrisen stod privatbilisme for 25 prosent av oljeetterspørselen.

– Selv om vi ikke kommer dit igjen med det første, betyr det mye at folk unngår kollektivtrafikk og velger egen bil.

Flere i luften

Endringene har vært mindre i luftfarten, selv om flere flyselskap i det siste har varslet at de gjenopptar sine ruter.

Sakte opp: Luftfarten begynner så smått å røre seg igjen, men det er lenge til «normal» trafikk. Foto: Iván Kverme

– I Kina, som ligger et par måneder foran andre land i gjenåpningen, er økningen i innenriks luftfart kraftig. Fortsatt ligger de nok likevel rundt 25 prosent under normalen. Vi skal ikke avskrive en viss «recovery» innen luftfart.

– I vår har det vært en voldsom ubalanse i oljemarkedet. Når er markedet i balanse igjen?

– Hvis OPEC pluss-kuttene forlenges, kan vi være i balanse igjen i løpet av juni. I så fall har det gått veldig fort.

Demper: For rask prisoppgang vil vekke mange amerikanske skiferprodusenter til full produksjon igjen. Foto: Dreamstime

Martinsen viser til at DNB Markets for én måned siden anslo priser på 35 dollar fatet i tredje kvartal, og ble regnet som håpløst optimistiske av den grunn.

To lokk på prisen

– I april var frykten at lagrene skulle bli helt fulle, men det har gått bedre enn fryktet. I tillegg er etterspørselen litt høyere og OPEC har jukset mindre enn ventet. Russland, for eksempel, har ikke jukset i det hele tatt, noe som er en positiv overraskelse.

Den bedrede balansen hviler også på at shale-produsentene har stengt ned. Der ligger også lokket som holder prisoppgangen nede, ved at OPEC hele tiden må skule til nordamerikansk produksjon.

– Dessuten viser dårlige marginer for raffineriene at løftet i oljeprisen mer skyldes at tilbudssiden er strammet til enn at etterspørselen har steget mye. Først når raffineriene tjener bedre vil de ha incentiver til å etterspørre vesentlig mer olje.